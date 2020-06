La Notte Rosa diventa un evento lungo una settimana

La Notte Rosa in Emilia-Romagna si farà anche nel 2020, e sarà a tutti gli effetti una “Settimana rosa”, una “Pink week” diffusa nel tempo e nello spazio: le date prescelte sono i giorni che vanno dal 3 al 9 agosto, con l’apice nel weekend del 7, 8 e 9 agosto.

Ad avanzare la proposta, concordata all’unanimitàa, il Consiglio di amministrazione di Visit Romagna, l’ente pubblico che coordina la promozione turistica delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nell’attesa di individuare, come avviene da tradizione ogni anno dal 2006 ad oggi, un tema e una immagine coordinata esclusiva per l’edizione, l’Emilia-Romagna avvia quindi ufficialmente i preparativi per il primo grande evento di sistema della stagione turistica 2020, il “Capodanno dell’estate” che giunge così alla sua quindicesima edizione.

Soddisfazione da parte del Presidente di Visit Romagna Andrea Gnassi e dell’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, i quali dichiarano che sarà una Notte Rosa diversa, ma che saprà comunque emozionare e regalare quella leggerezza di cui abbiamo tutti bisogno ora.