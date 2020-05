LA SERIE A RIPARTE IL 20 GIUGNO

Il 13 la Coppa Italia, il 20 tornerà anche la serie B

L’incontro tra il ministro Vincenzo Spadafora e le componenti del calcio si è chiuso con una fumata bianca. Il campionato di calcio di serie A ripartirà il 20 giugno, una settimana prima squadre in campo per la Coppa Italia. Sempre Il giorno 20 via anche alla serie B. L’esito positivo è maturato anche grazie all’ok che la Commissione Medico Scientifica aveva dato, dopo aver preso in esame il protocollo presentato dalla Federazione, che aveva accettato l’isolamento fiduciario del gruppo, per due settimane, in caso di una positività riscontrata nel gruppo. Nel frattempo sono giunte notizie confortanti dal Bologna. Anche il secondo tampone sul componente lo staff, dopo il primo positivo, ha dato esito negativo. Domani Assemblea di Lega per definire i dettagli del calendario per la ripresa.