L’ARIOSTO RIABBRACCIA FERNANDA MARROCHI

L’esperta atleta italo-uruguaiana torna a Ferrara dopo tre anni

La società Ariosto ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per riportare in maglia Ariosto l’atleta italo-uruguaiana Fernanda Marrochi. Atleta di grande talento ed esperienza, classe ’88, Fernanda è in grado di ricoprire più ruoli sul play-ground con grande qualità ed efficacia. Giocatrice dal curriculum importante, ha giocato in Italia con le maglie di Ariosto (2014/2016), Estense (2016/2017) ed infine Olimpica Dossobuono nella stagione 2017-2018. Fer Marrochi: “Prima di tutto volevo ringraziare L’Ariosto per avermi dato la possibilità di

ritornare a giocare dopo un anno molto difficile, a livello personale, ed una stagione abbondante di inattività sportiva. La pallamano è sempre stata la mia passione fin da piccola e Ferrara in questi anni è diventata la mia città. Conosco già buona parte delle ragazze che faranno parte del roster 2020-2021, avendoci giocato assieme o incontrate in campo da avversarie, di conseguenza sono certa che mi ambienterò rapidamente con il nuovo gruppo.

Sono davvero carica per l’inizio della preparazione e mi auguro di poter dare un buon contributo e disputare un bel campionato. La pallamano e il mio primo amore, è il primo amore non si scorda mai!!!”.

CARRIERA

2000-2004 – Club Union Santa Rosa Shangrilà (Uru)

2004-2005 – Club Union La Paz (Uru)

2008-2011 – Club Nautico Montevideo (Uru)

2012-2014 – Colègio Scuola Italiana Montevideo (Uru)

2014-2016 – Ariosto Pallamano Ferrara

2016-2017 – Estense Ferrara

2017-2018 – Olimpica Dossobuono

2018-2019 – Free Agent