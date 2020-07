L’Assessore Maggi in visita al Pala4T

Soddisfatto dei lavori alla struttura gestita dalla Società di Luigi Moretti



Dopo i lavori di rinnovamento del parquet avvenuti l’estate scorsa, la 4Torri quest’anno ha proseguito i lavori di ristrutturazione del palazzetto, ultimando lavori di manutenzione di spogliatoi e docce e installando un moderno impianto di luci a led.

L’Assessore allo Sport, Dott. Andrea Maggi, invitato dalla Società, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo all’interno del Pala4T, constatando la buona esecuzione dell’opera, finanziata totalmente dalla Società.

L’installazione a led, progettata dalla 4Torri, ha cambiato l’aspetto dell’intero campo da gioco, ora molto più illuminato e ravvivato, ed è stata realizzata nel rispetto di tutte le direttive in materia di eco sostenibilità e progettazione a norma di legge.

Il nuovo impianto di luci, insieme al rinnovato parquet, hanno sicuramente modernizzato l’aspetto dell’intero palazzetto, rendendolo sempre più confortevole e idoneo alla pratica di tutta l’attività societaria, ma la 4Torri ha già in cantiere altri progetti per migliorare ancora di più l’immagine del suo amato Pala4T.