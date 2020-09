Lavoro, Cgil: “A Ferrara oltre 9 milioni e mezzo di ore di cassa integrazione”

Ad agosto in regione le ore di Cig sono 28,5 milioni. L’Emilia-Romagna è ripartita, ma sono ancora tanti i settori in grande difficoltà. Il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali dovuto all’emergenza sanitaria continua in modo evidente, anche a Ferrara, nell’ultima rilevazione dei dati sulla cassa integrazione da parte dell’INPS.

A spiegarlo in un comunicato è la Cgil di Ferrara

“In Emilia Romagna nel solo mese di agosto 2020 sono state autorizzate 19,7 milioni di cassa integrazione guadagni. A questo dato si aggiungono 8,9 milioni di Ore di Fondi di Solidarietà, per un totale di 28,5 milioni di ore autorizzate.

A questi dati vanno sommati, dato aggiornato ad oggi, gli artigiani e i lavoratori somministrati: parliamo in Emilia-Romagna di 89.737 artigiani (per ben 21.700 accordi conclusi) e 23.000 lavoratori somministrati coinvolti negli accordi che abbiamo finora sottoscritto (4.654) per accedere agli ammortizzatori sociali.

“L’Osservatorio Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà INPS quantifica per i primi 8 mesi del 2020 un ricorso a 215.792.897 ore per cassa integrazione (Cigo – Cigs – Cigd) e a 84.410.936 ore per Fondi di solidarietà.

A Ferrara si registra un +9.595.029 ore di cassa integrazione rispetto allo stesso periodo (gennaio-agosto) del 2019. “E’ un tema -dichiara il segretario generale della Cgil di Ferrara Cristiano Zagatti- che non sembra interessare sufficientemente il dibattito pubblico e ancor meno quello politico e istituzionale”.

Sebbene la proroga della Cassa Integrazione e del blocco dei licenziamenti contenuta nel DL Agosto sia stata sicuramente un fatto positivo, bisogna ricordare che proprio le imprese in maggior difficoltà termineranno la CIG “Covid” e il periodo di blocco dei licenziamenti a partire da metà novembre.

Va sottolineato come già nel secondo trimestre del 2020, pur in presenza delle tutele garantite dagli ammortizzatori sociali e dal blocco dei licenziamenti, in Emilia-Romagna siano andati persi oltre 60 mila posti di lavoro e, come sempre, la parte del mondo del lavoro più colpita è stata quella dei precari, dei giovani e delle donne.

“Abbiamo l’urgenza – prosegue Zagatti – di aprire un grande dibattito pubblico e soprattutto di trovare proposte condivise di rilancio della nostra economia. Serve lavoro e di qualità: sono pronte le rappresentanze datoriali a farlo? Esistono istituzioni pubbliche interessate? Il 30 ottobre insieme a Cisl e Uil presenteremo l’Osservatorio sull’economia e il lavoro in provincia di Ferrara redatto da Ires Emilia Romagna. Sarà l’occasione per riaprire l’indispensabile confronto”