Le pagelle di Beppe

BERISHA 8. Ancora una volta prodigioso. Salva la propria porta in almeno quattro occasioni e tiene do in partita la,Spal.. Determinante.

CIONEK 7. Una conferma sulla corsia destra. Grande determinazione in ogni intervento, come quando nel finale salva provvidenzialmente su Berenguer che sta depositando la sfera in rete a portiere battuto.

TOMOVIC 6. Qualche errore, alternato anche a buoni interventi. Anche lui coinvolto nelle troppe incertezze collettive difensive.

VICARI 6. Colpevole in occasione della rete al passivo, quando si fa scavalcare dalla traiettoria. Ingaggia poi una bella lotta con il nazionale Belotti.

IGOR 5,5 Dalla sua parte si trema sempre. Non desta mia sensazione di sicurezza.

STREFEZZA 8. Rete di straordinaria importanza, con una esecuzione stilisticamente bellissima. Oltre al gol dimostra di trovarsi ottimamente anche sulla corsia mancina. Bravo anche in copertura.

VALOTI 6,5. Volitivo. Infastidisce la difesa granata con i suoi inserimenti. Ha dato ragione a Semplici che lo ha riproposto titolare.

MISSIROLI 6,5. Equilibratore del centrocampo. Non si fa notare particolarmente in costruzione, ma è sempre ben posizionato in copertura soprattutto nel finale.

KURTIC 5,5. Attraversa un periodo di involuzione, gioca ad intermittenza, senza mai riuscire a rendersi pericoloso in fase offenativa.

PALOSCHI 5. Si mangia un gol clamoroso, e non riesce quasi mai a tenere un pallone, sprecandone tantissimi.

PETAGNA 8. Applausi per la splendida deviazione aerea che potrebbe significare il rilancio della Spal. Oltre al gol produce tantissimo altro: ogni sua iniziativa crea difficoltà alla difesa avversaria, abilissimo quando rientra a centrocampo distribuendo bene palloni delicati, prezioso quando nel finale tiene incollato al piede il pallone, gestendo i minuti finali.

MURGIA 5,5. Avvicenda Valoti a metà ripresa, senza imprimere nulla in più alla partita.

VALDIFIORI 6,5. Il suo invece è un ingresso positivo. Pregevole il traversone di prima del gol decisivo.