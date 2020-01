Le pagelle di Beppe

BERISHA 7. La Spal e’ lui. Compie l’ennesima serie di parate importanti, nonostante la netta sconfitta.

TOMOVIC 4. Era necessario entrare in maniera così violenta e assurda, in quella zona di campo? La sua colpevole espulsione può aver inflitto il colpo di grazia a questo mesto campionato biancazzurro.

VICARI 5. Troppo spesso in affanno al centro della difesa, dove l’esperto e attempato Pazzini infierisce, inserendosi da tutti i lati.

IGOR 4. Ennesimo errore grossolano, ennesimo conseguente gol subito, ed ennesima sconfitta. Ormai pare chiaro che questa categoria e’ un pane troppo duro per i suoi denti.

CIONEK 5. Accompagna fino alla conclusione Lazovic in occasione della rete che chiude la partita. Soffre la velocità dell’esterno avversario.

VALOTI 4. Impalpabile. Sbaglia ogni pallone che gli capita tra i piedi.

MISSIROLI 4,5. Lento e macchinoso. Impreciso anche in appoggi apparentemente non dififcili, e come il resto del centrocampo, viene travolto dalla velocità e dal dinamismo di quello aversario.

KURTIC 5. Semplici gli dà fiducia nonostante le voci di mercato, ma lui non riesce a cogliere l’occasione, sprecando l’opportunità con una prova incolore sotto ogni punto di vista.

STREFEZZA 6. Volitivo e determinato nel primo tempo. Prova anche la conclusione in un paio di circostanze senza però trovare lo specchio della porta.

PALOSCHI 4. Male sotto ogni punto di vista. Spreca le occasioni propizie che gli capitano, e non riesce a rendersi utile in nessun modo alla Spal.

PETAGNA 6. Predica nel deserto. Si vede che è di una grana superiore al livello medio della rosa, anche se con i pochi rifornimenti ricevuti diventa difficile dimostrare le proprie doti.

DI FRANCESCO 5,5. Prova a dare vivacità al reparto offensivo, senza però mai riuscire a rendersi pericoloso.

FELIPE e FLOCCARI sv