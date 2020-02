Le pagelle di Beppe

BERISHA 6,5. Attento e sicuro le volte che viene chiamato in causa. Incolpevole in occasione delle reti al passivo.

TOMOVIC 4,5. Boga lo salta con irrisoria facilità ogni volta che cambia marcia. Causa il rigore che indirizza la partita palesando spietatamente le proprie difficoltà.

VICARI 5,5. Un paio di incertezze, che solo grazie all’imprecisione degli attaccanti avversari non sono state letali.

BONIFAZI 6,5. Si sblocca andando a segno di testa, dopo un paio di prestazioni gravemente insufficienti. Alterna buoni interventi e leggerezze, che possono costare care.

STREFEZZA 5. Perde Boga al novantesimo, vanificando anche il pareggio. Si preoccupa soprattutto di difendere a discapito della spinta offensiva.

DABO 5,5. Getta la spugna prima dell’intervallo, dopo una prima frazione confusionaria con tanti errrori di misura negli appoggi.

MISSIROLI 5,5. Qualche buona chiusura difensiva, ma latita decisamente in fase di costruzione.

CASTRO 6. Determinato non tira mai indietro la gamba, vincendo più di un contrasto. La sua uscita coincide con un netto calo di grinta complessiva a centrocampo.

RECA 5,5. Qualche buona chiusura difensiva e poche sporadiche iniziative in avanti.

DI FRANCESCO 5. Si mangia un gol, calciando debolmente e consentendo al portiere la deviazione sul palo. Leggerino in avanti non riesce ad essere la spalla che sarebbe necessaria al fianco di Petagna.

PETAGNA 6,5. Solo contro tutti in avanti, fa quello che può, che comunque non è poco: guadagna palloni e li difende con maestria, riuscendo anche a distribuire il gioco su tutto il fronte offensivo. Il grande problema è che non ha proprio nessuno con cui dialogare Sula trequarti avversaria.

MURGIA 5. Ingresso assolutamente anonimo: non incide in avanti e si fa travolgere come tutti i compagni di reparto.

VALOTI 5,5. Schierato nella parte finale di gara, quando il Sassuolo esercita un totale predominio, e lui fatica a trovare anche la giusta collocazione in campo.