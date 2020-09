Le pagelle di Beppe

BERISHA 8. Se la Spal non torna da Monza sconfitta, gran parte del merito e’ suo. Oltre alla prodezza sul rigore nega la rete agli attaccanti avversari in almeno altre tre occasioni. Davvero un lusso in questa categoria.

SALAMON 6. Partita attenta senza errori evidenti. Tiene bene la posizione, usando anche le maniere forti quando è necessario.

VICARI 6,5. Nel primo tempo svetta su tutti i palloni aerei, sbrogliando più di una situazione complicata.

TOMOVIC 6. Una sola incertezza, nel contesto di una prestazione tutto sommato positiva.

DICKMANN 6. Coinvolto nell’episodio del penalty, dove appare però più vittima che colpevole. In B il Var non esiste, quindi serve maggiore attenzione nei contatti all’interno dell’area.

MISSIROLI 6. Si nota maggiormente in chiusura riespetto alla fase di impostazione. Il Monza gioca con il trequartista obbligandolo, di conseguenza a seguire Machin, limitando le iniziative offensive.

VALOTI 5,5. Da lui era lecito attendersi una prestazione più convincente. Nessun inserimento offensvo, e qualche fallo di troppo in copertura.

D’ALESSANDRO 7. Assieme a Berisha il migliore dei suoi. Fosse entrato il pallone in quella sua strepitosa azione personale, probabilmente si potrebbe parlare di più bel gol della stagione già alla prima partita del campionato.

BRIGNOLA 5. È atteso su livelli più consoni alle sue qualità tecniche. Si vede poco e non si rende mai pericoloso.

FLOCCARI 5,5. Prestazione volenterosa, al centro del reparto offensivo pur senza mai trovare lo spunto per impensierire il portiere brianzolo.

STREFEZZA 5,5. Dopo un primo tempo anonimo, cresce nella ripresa. Spreca una buona occasione mancando lo specchio della porta da buona posizione.

JANKOVIC 5,5. Entra dopo l’intervallo, e mette immediatamente in mostra buone cose, spegnendosi però progressivamente nel corso della partita.

SERNICOLA 5,5. Perde Armellino che lo grazia cogliendo il palo.

PALOSCHI 5,5. Entra a metà della ripresa e si impegna con determinazione su ogni pallone, combinando però nulla in fase offensiva.