Le scuole ferraresi si preparano alla riapertura: in visita all’istituto Aleotti – VIDEO

Ad anno scolastico ormai alle porte, fervono i preparativi nelle scuole ferraresi per accogliere in sicurezza gli studenti che il 14 settembre rientreranno dopo i mesi del lockdown e della didattica a distanza nelle aule per riprendere le lezioni in presenza.

Questa mattina siamo andati a vedere i preparativi in atto e le molte trasformazioni in corso all’interno della sede dell’Istituto Tecnico G.B. Aleotti.

Nell’Istituto, che con il liceo artistico Dosso Dossi rappresenta un polo scolastico di primaria importanza nella Provincia, i dirigenti e lo staff operativo della sede di via Ravera non hanno perso neppure un minuto per adeguare le aule e i locali della scuola, che per la verità non mancano e sono ampi e spaziosi, per accogliere il prossimo 14 settembre le 8 classi dell’Aleotti più 12 – ogni giorno – del Liceo artistico. Qui il Preside, prof. Francesco Borciani e la Vicepreside prof.ssa Paola Di Stasio, ci hanno mostrato alcuni dei cambiamenti in corso.

Ubicato in un’area periferica e molto verde della città l’Aleotti ha adeguatobanchi e spazi alle misure di contenimento, decidendo di praticare anche la didattica a distanza oltre a quella in presenza, ma sempre all’interno dell’edificio. Abbiamo sdoppiato le classi più numerose in due aule, collegate da un sistema di riprese interne, che consentiranno agli allievi di fare lezione sempre nei locali scolastici. Naturalmente per fare tutto ciò è stata smantellata la vecchia “sala professori” che diventerà un’aula, mentre i professori si divideranno due spazi ricavati, uno dal corridoio a pian terreno, l’altro nell’aula dedicata all’orientamento.