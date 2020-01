L’educazione finanziaria migliora il benessere individuale e sociale? Int. Marzia Marchi, docente CPIA .

Prende il via martedì 28 gennaio 2020 la seconda edizione del progetto Edufin Docenti 2020, un corso gratuito di 33 ore rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado anche della provincia di Ferrara.

Il corso vuole sviluppare l’educazione finanziaria nei professionisti del sistema educativo nazionale ed è promosso dalla rete italiana istruzione per adulti sostenuto dal Miur e realizzato in collaborazione con TUTTOSCUOLA .

Fra gli obiettivi del corso: migliorare le capacità di gestire il proprio budget familiare, di scegliere come investire al meglio i propri risparmi, favorire presso i più giovani, attraverso l’azione educativa quotidiana dei docenti, la confidenza con i principi base dell’economia.

Il corso è coordinato dal Cpia di Ferrara (presso l’Istituto G.B. Aleotti, via Camilla Ravera 11 a), dove l’anno scorso è stata realizzata in via sperimentale la prima edizione del corso, come ci dice Marzia Marchi docente del CPIA.

Webinar di presentazione martedì 28 gennaio alle 17 per tutti gli iscritti al corso.