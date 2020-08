Lido degli Estensi: tenta di fuggire dopo l’alt dei carabinieri. Arrestato spacciatore

Non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri, ha tentato di fuggire sull’auto nonostante un militare si fosse posizionato davanti al cofano della vettura ed ha buttato un involucro contenente circa 8 grammi di droga. Per questo un 44enne, nato in Albania ma residente nel ravvenate, è stato arrestato in flagranza di reato

E’ successo ieri sera, alle 22.30 a Lido degli Estensi, sulla statale romea all’altezza di Via dei Tigli. L’uomo è stato bloccato da un carabiniere in abiti civili che è riuscito a farlo scendere della vettura

Nel corso della perquisizione, personale, della vettura e del domicilio dell’uomo i militari hanno sequestrato 8 grammi di cocaina, un coltello con una lama di 12 cm, due bilance di precisione, marijuna e 680 euro in contanti

Il 44enne che si trova ora in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere