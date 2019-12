Notte di tensione a lido Estensi: un arresto

Momenti di tensione ieri sera in viale Carducci a lido degli Estensi, attorno alle 20.30, quando un clandestino di origini marocchine di 38 anni avrebbe lanciato una bottiglia di vetro verso una gazzella dei carabinieri.

L’uomo, secondo i militari era ubriaco, si sarebbe poi messo sulla traiettoria dell’auto dei carabinieri mentre era in retromarcia.

Per evitarlo, l’auto sarebbe andata a sbattere contro uno spartitraffico in cemento. L’uomo avrebbe continuato a opporre una strenua resistenza nei confronti Carabinieri, e avrebbe anche tentato di colpirli con un pugno. Arrestato per i reati di “violenza” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”, ora è trattenuto in una camera di sicurezza in attesa del processo con il rito direttissimo.