Ieri sera i Carabinieri sono intervenuti in via Fabbri a seguito delle segnalazioni di lite in atto tra due persone.

I due, entrambi di origine tunisina (di 48 e di 50 anni) a seguito di una lite scaturita per futili motivi si sono colpiti con bottiglie e causati reciprocamente 30 e 21 giorni di prognosi per ferite varie.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per “lesioni personali aggravate” dall’uso di oggetti contundenti.