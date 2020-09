Lunedì 7 settembre riaprono gli asili; in serata un incontro sulle scuole

200 insegnanti, coadiuvati da 50 collaboratori di sezione, accoglieranno questo lunedì 7 settembre 792 bambini nei nidi d’infanzia e spazi bambini e 791 bambini nelle scuole dell’infanzia del Comune di Ferrara per ricominciare, dopo mesi di chiusura, a giocare, imparare e crescere insieme.

E’ confermato l’orario di apertura dalle 7.30 alle 17 con ingressi e uscite contingentate per evitare gli assembramenti e personale aggiuntivo che si occuperà di regolamentare gli accessi. Sono stati individuati i percorsi di ingresso e uscita nelle singole scuole e gli orari saranno concordati con le famiglie per evitare gli assembramenti.

Intanto in serata si parlerà di scuola a Pontelagoscuro presso l’iniziativa “Ponte in festa”. A partire dalle 21.00, Dalia Bighinati, direttrice del Tv Giornale di Telestense, dialogherà con alcuni dirigenti scolastici per fare chiarezza sulle notizie diffuse negli ultimi giorni.

Al dibattito, seguirà poi una speciale tv martedì 8 settembre alle 22.00 su Telestense dedicato alla ripresa dell’anno scolastico chiamato “Match Scuola”.