Elezioni regionali, commissione Antimafia: “Malaguti ‘impresentabile'”

‘Impresentabile’.

Così la Commissione parlamentare antimafia ha definito il ferrarese Mauro Malaguti, candidato capolista per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali a sostegno della candidata presidente del centro destra, Lucia Borgonzoni.

Sono tre infatti i candidati definiti impresentabili, dalla commissione, alle elezioni regionali in E-R e in Calabria di domenica prossima, uno in Emilia Romagna, Malaguti appunto, e due in Calabria, candidati per Forza Italia.

Malaguti ha riportato una sentenza di condanna in primo grado per peculato con rito abbreviato, vicenda giudiziaria che avrebbe spinto la commissione ad inserire il suo nome tra i candidati definiti appunto impresentabili alle elezioni.