“I mali della scuola italiana precedono la pandemia, a partire dai tagli del 2009” – INT. a Patrizio Bianchi

“La scuola italiana soffre anche per i tagli subiti negli ultimi 12 anni, che hanno frenato il processo di modernizzazione della formazione in tutti i livelli scolastici.”

A dirlo è Patrizio Bianchi, coordinatore del Comitato di esperti istituito dalla ministra Lucia Azzolina per avere un quadro dei bisogni della scuola in fase di ripartenza dopo il lockdown.

“I mali della scuola precedono la pandemia”, dice l’economista, ex Rettore Unife, ex Assessore Scuola università della Regione Emilia Romagna, per la ripresa servono finanziamenti, nuovi strumenti, personale aggiuntivo e preparato a gestire nuove modalità di insegnamento.