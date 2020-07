Forti temporali nel ferrarese: allagamenti nel copparese

Come preannunciato da un’allerta meteo, il maltempo ha colpito Ferrara e l’intera regione.

Nella nostra provincia si sono verificati forti temporali, mentre in Romagna è caduta anche la grandine.

Il maltempo ha colpito l’Emilia-Romagna con temporali e grandinate in tutta la regione. A Ferrara, le piogge di maggiore intensità si sono verificate nella tarda mattinata di venerdì 24 luglio. A Copparo le precipitazioni hanno sfiorato i 40 mm, con l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dall’acqua strade e abitazioni. La grandine ha colpito la Romagna, in particolare la zona di Ravenna e di Cervia. Nella nostra regione, il maltempo è arrivato dopo una mattinata difficile in Lombardia e a Milano in particolare, dove è esondato il fiume Seveso. Le temperature sono calate ovunque, ma si tratta di un fenomeno temporaneo e passeggero, in quando già dalle prossime ore tornerà il sole pressochè ovunque. A metà della prossima settimana si raggiungeranno i 36 gradi di massima a Ferrara, con un alto tasso di umidità.

AGGIORNAMENTO ORE 11 VENERDì 24 LUGLIO

Sono in atto da metà mattinata forti temporali nel ferrarese ed in diverse zone dell’Emilia-Romagna.

Arpae e Protezione Civile regionale hanno diramato un’allerta meteo arancione per tutta la giornata, in seguito al passaggio di un sistema frontale che interessa tutta la regione. In corso, fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione.

Oltre all’allerta arancione emessa per temporali, ne è stata emessa una gialla, per criticità idrogeologica sul territorio.