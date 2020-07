Maltempo a Ferrara, a Parco Massari cade il grande albero vicino al bar

Alberi divelti e rami spezzati dal vento e tantissima acqua caduta. Il maltempo di ieri ha colpito anche la città di Ferrara: le immagini che vedete sono quelle del grande albero caduto a Parco Massari, nei pressi del bar. Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e che, in queste ore, stanno intervenendo per lo sgombero.

Tra i danni da contare anche quello di Ravalle, dove il forte temporale ha scoperchiato la chiesa parrocchiale.



Tantissime le segnalazioni dei cittadini arrivate ai Vigili del Fuoco, impegnati da subito negli interventi