Ieri, in una conferenza tenutasi all’IBS Libraccio di Ferrara, il Gruppo del Tasso ha anticipato le iniziative letterarie che terrà il prossimo fine settimana, in occasione del proprio decennale.

Come testimonial della giornata, era presente anche lo scrittore Marcello Simoni che ha denunciato un interesse sempre minore, oggi, per la cultura, ritenuta “noiosa e fuori moda”.

In realtà non è così, secondo lo scrittore comacchiese. Ce lo ha spiegato in questa dichiarazione.