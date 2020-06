Lite in famiglia, accoltella parente

Una lite in famiglia per poco non sfocia in una tragedia.

E’ successo ieri sera a Massa Fiscaglia dove un uomo di 45 anni è stato accoltellato da un suo parente della stessa età.

L’accoltellatore è piombato nell’abitazione della vittima, dove in quel momento si trovavano anche la moglie ed i figli: dopo un’accesa discussione la lite è degenerata con botte, prima in casa e poi in strada.

Il 45enne, con ferite multiple all’addome, è stato trasportato in elisoccorso a Bologna. Le sue condizioni non sono risultate gravi e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri che dovranno fare luce sull’accaduto.