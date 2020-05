Mercatone Uno, punto vendita San Giuseppe di Comacchio acquisito dalla Rica Gest Srl

“Un respiro di sollievo per le lavoratrici ed i lavoratori in Amministrazione Straordinaria Il decreto rilancio approvato in questi giorni dal governo, prevede la proroga dell’Amministrazione Straordinaria di ulteriori 6 mesi per quelle previste in scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020. Per il caso di Mercatone Uno, il mandato dei Commissari è in scadenza il 23 maggio 2020 compresa la Cigs. Risultava necessario un supporto giuridico a garanzia della continuità reddituale a tutti i lavoratori e alle lavoratrici e nel contempo, per i Commissari, poter continuare a ricercare le prospettive per il futuro degli stessi.”

A sottolinearlo, in una nota, il sindacato della la Filcams Cgil di Ferrara dopo l’acquisizione del punto vendita già Mercatone Uno a San Giuseppe di Comacchio

“L ‘emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese ha avuto ricadute anche sulle trattative in corso nei mesi scorsi con gli investitori che avevano mostrato interesse e che sono state sospese. Ad oggi un solo investitore è rimasto in campo, la Società RICA GEST SR ,con la quale in questi giorni si è raggiunto l’accordo sindacale di passaggio dei 155 lavoratori di 5 punti vendita sul territorio nazionale compreso il punto vendita di San Giuseppe di Comacchio che conta 28 lavoratori. E’ una prima risposta concreta di rioccupazione che è stata possibile in quanto la manifestazione offerta da parte della Società di acquisto vincolante ed irrevocabile, è stata fatta prima della pandemia.

“Permane l’assenza di risposta da parte dell’INPS per le lavoratrici e i lavoratori che devono ancora ricevere l’integrazione del trattamento di CIGS, stabilita dal Decreto Milleproroghe prima dell’emergenza sanitaria, pur essendo già state stanziate le risorse da parte del governo.

“A tutt’oggi l’INPS non ha ancora individuato le procedure che devono essere adottate, tantomeno ha dato risposte.

“E’ vero che l’emergenza sanitaria e gli impatti conseguenti sui settori economici hanno determinato ulteriori problemi da fronteggiare, ma il Decreto Milleproroghe è stato approvato alla fine dello scorso anno ben prima dell’emergenza in corso E’ tempo di avere risposte immediate e concrete” ha concluso la Filcams Cgil di Ferrara