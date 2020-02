Corpo carbonizzato trovato in condominio

Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa mattina alle 7 in un palazzo di edilizia residenziale pubblica in piazza Trento Trieste a Migliarino nel Comune di Fiscaglia.

Si tratta di un uomo di 46 anni: secondo le prime ipotesi dei carabinieri, si sarebbe trattato di un gesto estremo.

Gli inquirenti avrebbero trovato una bottiglietta contenente liquido infiammabile e fiammiferi vicino al corpo senza vita. I carabinieri poi avrebbero trovato anche lettere in cui la vittima avrebbe denunciato il gesto, e una serie di comportamenti precedenti suggerirebbero l’ipotesi suicidio agli inquirenti che hanno disposto l’autopsia sul cadavere per avere maggiori dettagli ed elementi per avvallare l’ipotesi investigativa.