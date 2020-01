MILAN – SPAL 2-0 (20′ Piatek, 44′ Castillejo)

MILAN: Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. A disp. Begovic, Soncin, Brescanini, Suso, Gabbia, Ibrahimovic, Kessie, Leao, Maldini, Paqueta. All. Pioli

SPAL: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Tunjov; Jankovic; Floccari, Paloschi. A disp. Letica, Thiam, Cannistra, Cionek, Cuellar, Di Francesco, Mastrilli, Reca, Salamon, Valoti, Zanchetta. All. Semplici

7′ Pregevole conclusione di Bennacer da fuori area che sorvola di poco la traversa.

17′ Berisha provvidenziale in uscita su Castillejo salva la porta

20′ GOL Piatek lanciato in solitudine supera Berisha in uscita e porta in vantaggio il Milan.

37′ Strefezza da fuori alza sopra la traversa.

44′ GOL Castillejo sfrutta un errore di Murgia, e con un calibratissimo sinistro raddoppia per il Milan.