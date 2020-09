Miss Italia, la sfilata accende il Settembre copparese – VIDEO

È Bianca Parente Miss Copparo 2020: ha conquistato l’ambita fascia al termine della selezione regionale del concorso nazionale di Miss Italia, organizzato dal Comune di Copparo, che in piazza della Libertà ha riscosso uno straordinario successo. Bianca ha trionfato dopo essersi aggiudicata il pass per la serata durante il casting preselettivo ospitato nella cornice del Centro Nuoto Copparo, che ha individuato 12 delle 24 ragazze salite sul palcoscenico copparese.

Al secondo posto miss Rocchetta Bellezza Sara Pavolettoni, al terzo Valentina Vaccaro, al quarto Federica Bovina e al quinto Sofia Torreggiani.

Uno splendido quintetto premiato dalla giuria di esperti, di cui incantevole componente è stata la copparese Daria Alberti, finalista nazionale di Miss Italia 2002, e di cui era presidente il sindaco Fabrizio Pagnoni, che ha aperto l’evento. «Abbiamo voluto un esordio entusiasmante per questo 73° Settembre Copparese – ha introdotto -, che abbiamo voluto confermare nel rispetto delle misure sanitarie, nonostante le difficoltà del periodo, anzi, per superare le difficoltà del momento, offrendo alla comunità appuntamenti piacevoli e coinvolgendo le attività in queste importanti vetrine».

In effetti la bellezza, l’eleganza e l’entusiasmo del concorso più famoso d’Italia hanno caratterizzato l’intera giornata di giovedì 4 settembre, di cui sono stati parte attiva associazioni, come il Vespa Club Copparo, che eletto Valentina Vaccaro propria miss, oltre che numerosi esercizi e negozi copparesi, che hanno sponsorizzato, messo a disposizione spazi, organizzato aperitivi e partecipato alle sfilate.

Passerelle, esibizioni e prove di talento, impreziosite dalle esibizioni della cantante Francesca Aureli e dalla conduzione di Antonio Borrelli e della ferrarese Giulia Leonardi, Miss Ferrara e Miss Emilia 2019, hanno divertito fino allo scoccare della mezzanotte, quando Bianca ha indossato fascia e coroncina di Miss Copparo.