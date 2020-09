MONZA – SPAL 0-0

Giusto pareggio, Berisha e D’Alessandro protagonisti, sul Iano del gioco meglio la squadra di Marino

MONZA: Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberis, Colpani; Machin; Maric, Gytkjaer. A disp. Di Gregorio, Barilla, Bettella, Mota, D’Errico, Finotto, Fossati, Frattesi, Lepore, Mosti, Scaglia, Carlos Augusto. All. Brocchi

SPAL: Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro; Brignola, Floccari, Strefezza. A disp. Thiam, Galeotti, Esposito S, Jankovic, Murgia, Paloschi, Sernicola, Spaltro, Tunjov.



10′ Gytkjaer vicino al gol con una deviazione aerea ravvicinata.

22′ Berisha sventa un’iniziativa di Paletta.

34′ Prodezza di Berisha che nega la rete a Maric.

54′ Coplani da fuori area impegna Berisha che non si fa sorprendere.

62′ Strefezza da ottima posizione spreca, calciando a lato da ottima posizione.

65′ Azione strepitosa di D’Alessandro che conclude sul palo. Spal vicinissima al vantaggio.

71′ Questa volta è il Monza a sfiorare la rete con un palo di Armellino, a cui fa seguito Barilla non trova lo specchio della porta

82′ Rigore per il Monza decretato per un ingenuo fallo di Dickmann.

82′ Parato. Miracoloso intervento di Berisha che neutralizza la conclusione di Gytkjaer

90′ Altro intervento strepitoso del,portiere della Spal che nega la rete a Mota e salva la propria porta.