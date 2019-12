Movida in Piazza Verdi, al via una Daspo notturna

Un’ordinanza comunale finalizzata a regolamentare con sanzioni chi arreca disturbo a notte fonda in Piazza Verdi e nelle zone limitrofe. E’ quanto ha annunciato il vicesindaco Nicola Lodi, in una conferenza con il comandante della Polizia Municipale Claudio Rimondi.

Tolleranza zero anche per l’alcol dopo l’1.30 nelle zone indicate dall’ordinanza (ne fa eccezione una parte di via Carlo Mayr). Una disposizione che permetterà dunque alle Forze dell’Ordine di imporre ai trasgressori un allontanamento dall’area.