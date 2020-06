Movida Sicura: chiuso un locale in via Scienze

E’ stato chiuso temporaneamente dalla Squadra Amministrativa della Polizia di Stato, un locale di via Scienze, poichè non in regola con le misure stabilite dal DPCM del 17 maggio 2020, in vista dell’avviso del progetto “Movida Sicura”.

Il locale, gestito da un cittadino bengalese, attorno alle ore 22.30 di ieri sera aveva al suo interno 12 avventori, molti dei quali minorenni, che non rispettavano il distanziamento sociale nell’area di vendita di appena 25 metri quadrati.

L’attività è stata chiusa per un periodo di 5 giorni, trasmettendo gli atti alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della successiva chiusura da 5 a 30 giorni.