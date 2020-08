NASCE PINK VISION BASKETBALL

Altra novità in casa Vis Rosa

Continuano le novità in casa VIS ROSA e questa volta sono di quelle che puntano a lasciare il segno.

Dopo l’importante lavoro svolto in questi primi due anni e l’arricchimento, da questa stagione, di ulteriori allenatori per migliorare la qualità del movimento, la Società del Presidente Fantini vara un progetto innovativo per consacrare in maniera definitiva le quote rosa nel panorama cestistico della Città.

Si chiamerà PINK VISION BASKETBALL e sarà la SINERGIA che VIS ROSA ha voluto creare con le Società maschili più importanti e blasonate del territorio ferrarese, e non solo, per mettere a disposizione di ogni bimba, ragazza o atleta, un percorso fatto su misura per il proprio futuro.

Sarà la prima volta di una collaborazione per molti impensabile ma diventata possibile grazie alla voglia di pallacanestro di tutti gli addetti ai lavori e la presa di responsabilità da parte dell’entourage della società femminile di fare da pilota e garante di questo percorso che il mondo della pallacanestro della città deve iniziare a percorrere insieme.