“Nati con la calzamaglia”: week end al Rivana Garden

Ultimo giorno della “Sagra del pinzino e dell’arrosticino” giunto quest’anno alla sua quinta edizione, che si terrà, come sempre a Ferrara presso il Centro Rivana Garden in via G. Pesci 181 a cura dell’Associazione “Nati con la calzamaglia”. La kermesse terminerà domenica 13 settembre, per un totale di 12 giorni consecutivi di delizie gastronomiche attraverso le quali l’associazione riesce ogni anni a fornire un contributo all’ASP di Ferrara a sostegno dell’infanzia.

*Sicurezza* – La parola chiave 2020 è certamente “sicurezza”. Sia la struttura che l’organizzazione è stata completamente rimodulata al fine di poter rispettare le vigenti regole di sicurezza in materia igienico sanitaria: uso della mascherina, distanziamento sociale e punti di igienizzazione.

*Il menù* – Principi indiscussi della sagra sono i pinzini tradizionali ferraresi e gli arrosticini. Un’abbinata straordinaria che ha fruttato lo scorso anno oltre 5.000 presenze. Del 2019 possiamo citare alcuni numeri: sono stati arrostiti 23mila arrosticini, fritti mezza tonnellata di pinzini e cotti oltre 150 chili di cappellacci. Ma il menù prevede taglieri di salumi, piade, salsiccia e fagioni e fritti di ogni tipo. Tutto questo si può gustare al ristorante (al chiuso, anche in caso di pioggia), all’aperto presso il giardino del Centro Rivana o portando a casa, grazie al nostro servizio da asporto. Ristorante aperto alle ore 19.30, asporto alle ore 19.00.

*La prenotazione* – Una fase molto importante per l’organizzazione della sagra è la prenotazione, molto gradita visto soprattutto il momento attuale. Sia per il ristorante che per l’asporto basta chiamare il 370. 3618173