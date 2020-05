Problematiche accesso: Consiglio Notarile e Collegio Geometri di Ferrara inviano lettera

I Presidenti del Consiglio Notarile e del Collegio dei Geometri di Ferrara geometra Paola Brunelli e dottor Giuseppe Giorgi, di Ferrara hanno inviato una lettera aperta all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, per segnalare alcune gravi problematiche di accesso (come il rallentamento, se non l’arresto, di ogni attività di verifica e adeguamento catastale) che stanno creando notevoli disagi e difficoltà lavorative ai professionisti, e di conseguenza allungando le tempistiche con gravi danni per i cittadini, e richiedendo quindi il ripristino di alcuni servizi, che vengono elencati in dettaglio e di cui parleremo nei nostri prossimi tg.

Si è creata, una situazione, dicono, di eccezionale portata e di non semplice gestione, con notevoli disagi e difficoltà lavorative ai professionisti iscritti nei nostri Collegi e di conseguenza ai cittadini che a noi si rivolgono, causando un estremo rallentamento se non addirittura uno stallo totale delle tante attività economiche, oggi in una fase di difficile ripartenza, legate alle nostre professioni.

Per i motivi sopra esposti, riteniamo che, come è già previsto avvenga per i servizi di Pubblicità Immobiliare, anche tutte le attività di front office dell’intera Area catastale cartacea, siano attivate, chiaramente con le modalità stabilite per operare in totale sicurezza sia per i dipendenti dell’Ufficio che per i tecnici professionali.