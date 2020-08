Notte Rosa: a Comacchio sarà “gourmet”

Notte Rosa Gourmet, è questo il titolo dell’evento promosso da Ascom Confcommercio Ferrara in occasione della Notte Rosa o meglio sarebbe dire della Settimana Rosa, che parte sulla nostra riviera già da lunedì 3 agosto ed avrà il suo clou nel fine settimana dal 7 a domenica 9 agosto. Sette i ristoratori del centro storico di Comacchio che hanno aderito ed ai quali è stato richiesto di preparare all’interno dei loro menù una pietanza che abbia proprio come predominante il colore rosa (o comunque una serie di piatti dedicati alla Notte Rosa), in onore di questo evento entrato ormai stabilmente nell’immaginario collettivo turistico della nostra costa.

“Si tratta – commenta Gianfranco Vitali presidente di Ascom Comacchio – di un evento che va nella linea della valorizzazione delle nostre eccellenze in un anno certamente complesso ma nel quale intendiamo continuare un’azione di marketing territoriale efficace che unisca ambiente, cultura, sport ed ovviamente buona cucina, in un contesto di divertimento diffuso ed in sicurezza”.

Dal canto suo Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio, ricorda: “Si tratta di una proposta che unisce semplicità ed efficacia. Intendiamo puntare il riflettore sulla categoria dei nostri ristoratori che certamente hanno subito un periodo complesso e dall’altro vogliamo dare evidenza appunto alle nostre eccellenze enogastronomiche, valorizzando l’ospitalità del centro storico della città del Trepponti”.

i sette ristoranti aderenti sono: La Barcaccia, Al Cantinon, Comacina, Le Gresine, La Locanda del Delta, Trattoria del Borgo e Trattoria da Melixa, riconoscibili dalla specifica locandina. E ci sarà anche una sorpresa per le coppie di innamorati che saranno omaggiate di un piccolo presente da parte del ristoratore.

E nell’ambito della Notte Rosa il prossimo 6 agosto (alle ore 19) è prevista inoltre una visita guidata nel centro storico dei Trepponti su miti, favole e leggende della città lagunare dal titolo “Comacchio, sapori e leggende”.

(Comunicato stampa)