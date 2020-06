Notte Rosa: probabile l’evento ad agosto

La Notte Rosa posticipata da luglio ad agosto. Sembra essere questa l’indicazione più accreditata per uno degli eventi più attesi dell’estate sulla riviera adriatica.

Ad intervenire a riguardo è stato proprio l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il quale ha specificato che «l’obiettivo è quella di calendarizzarla nella prima settimana di agosto con piccoli eventi ma diffusi».

Un tassello in più alle indiscrezioni che erano girate nelle scorse settimane e che vedevano la trasformazione dell’evento in una kermesse allestita in spiaggia con tante piccole iniziative, finalizzate ad evitare assembramenti. Proprio per perseguire quest’ultimo obiettivo, la grande festa in rosa potrebbe coinvolgere anche l’entroterra, distribuendo l’evento in uno spazio più ampio come già successo negli ultimi anni nel ferrarese.

Proprio la nostra città, infatti, è stata un esempio negli ultimi anni, con l’allargamento delle iniziative anche nel cuore della città, tra musica, ritrovi e l’illuminazione in rosa del Castello Estense. Date e modalità non sono ancora ufficialmente decise, ma la direzione per l’edizione 2020 sembra essere ormai definita.