Obbligo di mascherina a Ferrara nei luoghi all’aperto

“Ho appena firmato un’ordinanza che ci allinea col Veneto, per quanto riguarda l’obbligo di mantenere la mascherina anche nei luoghi all’aperto, poichè abbiamo visto la settimana scorsa difficoltà molto grandi di assembramenti in realtà come Piazza Ariostea e temiamo che anche nelle prossime serate ci possano essere problemi analoghi in posti come Piazza Verdi”.

A dichiararlo è il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, a margine dell’incontro con le autorità di Rovigo, sulla riapertura delle visite ai congiunti tra le due province.