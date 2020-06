Da oggi, possono essere occupati tutti i posti a sedere su bus e treni in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, da oggi, i posti a sedere su bus e treni regionali e locali possono essere tutti occupati. E’ quanto prevede una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Tra le novità, in particolare, sui mezzi pubblici è possibile derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale di 1 metro, ma restano l’uso della mascherina per tutti i passeggeri e una adeguata igienizzazione delle mani o, in alternativa, l’uso dei guanti.

Fra le altre misure specifiche sono previsti l’informazione sulle norme igienico-comportamentali da adottare e il divieto di usare i mezzi in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute.

Restano separate entrata e uscita dei mezzi e va garantito il ricambio dell’aria in modo costante e viene inoltre prevista una pulizia periodica e una disinfezione dei mezzi con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici.