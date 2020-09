PALLAMANO: le avversarie dell’Ariosto2

Inserita nel girone C del campionato di A2 Femminile



Prende finalmente forma la Serie A2 2020-2021: il Consiglio Federale, in considerazione delle 32 società iscritte che prenderanno parte alla stagione, ha approvato una formula basata su una prima fase con 4 gironi da 8 squadre ciascuno, alla quale farà seguito una Final8 – alla quale accedono le prime due classificate – per la promozione e per l’assegnazione della Coppa Italia di categoria. La Final8 si disputerà poi in unica sede dal 3 al 9 maggio, con due gironi da quattro squadre ciascuno, semifinali incrociate e finale.

La composizione dei gironi di Serie A2 Femminile:

Girone A: Ferrarin, Marconi Jumpers, Casalgrande, Cassano Magnago, Dossobuono, Leonessa Brescia, Lions Sassari, Sardegna

Girone B: Brixen, Mezzocorona, Taufers, Algund, Schenna, Besenello, Bruneck, Laugen

Girone C: Chiaravalle, Mugello, Cellini Padova, Arcobaleno, Oderzo, Tushe Prato, Ariosto Ferrara, Grosseto

Girone D: Fondi, Conversano, Cassa Rurale Pontinia, Flavioni, Benevento, Valentino Ferrara, Aretusa, Teramo