PALLAVOLO FERRARA: domenica la consegna del “Certificato di Qualità”

Significativo riconoscimento per l’attività svolta dalla società di Corallini

Domenica 12 gennaio p. v., a Bologna c/o il Palazzo Coni, si effettuerà la consegna dei “CERTIFICATI DI QUALITA’” per il settore giovanile, suddivisi nelle categorie: Standard, Argento ed Oro. Certificati assegnati dalla FIPAV nazionale sulla base di molteplici parametri quali: numero dei tesserati, campionati giovanili svolti, risultati conseguiti, competenze e qualità degli allenatori e dei dirigenti, progetti svolti in ambito scolastico e di sviluppo, ecc…

Pallavolo Ferrara si cingerà, per il biennio 2020/2021, con il Certificato di Qualità Argento a testimonianza del buon lavoro svolto in ambito giovanile dalla Società. Infatti è dal biennio 2006/2007 che la società ottiene questo riconoscimento, quest’anno, per la prima volta, come abbiamo detto Certificato d’ Argento.

Oltre a tutta l’attività giovanile dal Volley S3 all’Under 18 Pallavolo Ferrara è impegnata nei campionati provinciali di 1^ e 2^ divisione e nei campionati regionali di Serie C e Serie D.