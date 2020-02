PALLAVOLO FERRARA UNDER 16 ALLE FINALI PROVINCIALI

Con Voghiera, Sant’Agostino e Fiscaglia

Anche quest’anno Pallavolo Ferrara conquista il diritto a partecipare alla finale a quattro del campionato provinciale Under 16 femminile che si disputerà domenica 9 febbraio.

La squadra allenata di Ruggero Govoni, con l’innesto di 3 ragazze, Irene Grilli, Matilde Martinelli e Serena Zanella, in prestito dalla società Estense Volley, ha maturato il diritto a partecipare a questa fase finale grazie al primo posto, nel girone A della fase di qualificazione, ottenuto con 13 vittorie, su 14 incontri, ed una sola sconfitta al tie break ad opera della Polisportiva S. Agostino, 2^ del proprio girone.

Questo il programma della manifestazione:

al mattino alle ore 10.00 in contemporanea le due semifinali

alla palestra “Govoni” Copparo EXERA VOGHIERA vs POL.SANT’AGOSTINO 2011

alla palestra “Comunale” Massafiscaglia PALLAVOLO FERRARA vs UPM ASD FISCAGLIA

nel pomeriggio alle ore 15.00 alla Palestra “Govoni” Copparo finale per il 3° posto tra le perdenti i due incontri precedenti; a seguire finalissima per il titolo di campioni provinciali di categoria tra le vincenti le gare del mattino.

In allegato la squadra di Pallavolo Ferrara