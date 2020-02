PESCA: Casamenti promo campione provinciale del 2020

A San Bartolomeo conquista il titolo Pesca alla Trota

E’ Denis Casamenti, del Monster Carp, il primo campione provinciale 2020 della Sezione Fipsas di Ferrara. E’ stato ancora una volta il campo di gara di San Bartolomeo in Bosco ad ospitare la terza e decisiva prova del campionato Provinciale di pesca alla trota in lago Individuale e come è ormai consolidata abitudine il lago di San Bartolomeo ha regalato un buon numero di catture a tutti i partecipanti alle gare. La vittoria di settore dell’ultima prova è stata conseguita da Giacomo Seghi della Consandolo Colmic, Gualberto Pellizzola del Team Bazza S. Bartolomeo, Roberto Bonsi e Massimo Martini della PS FE Casumaresi Tubertini, Filippo Parmiani e Denis Casamenti ( maggior numero di catture con 44 trote catturate ) del Monster Carp.La classifica finale assegna il titolo di Campione Provinciale Individuale trota lago 2020 a Denis Casamenti del Monster Carp con 4 penalità, argento per Filippo Parmiani del Moster Carp con 5 penalità e bronzo per Mirko Feliziani della Consandolo Colmic con 6 penalità. Il Comitato di Settore Regionale ha ufficializzato date e campi di gara del Trofeo di Serie B Est 2020 che riguarda le provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli, Cesena, Rimini e Repubblica di San Marino. Il Trofeo prende il via il giorno 10 Maggio in Cavo Lama a Modena, seconda prova sempre nel Cavo Lama il giorno 21 Giugno, terza e quarta prova nel Canale Acque Alte a Crevalcore nei giorni 12 Luglio e 6 Settembre, gara di chiusura il giorno 4 Ottobre sui campi di gara di Ostellato e Medelana, ricordo che l’edizione 2019 del Trofeo di Serie B fu vinta dalla Canne Estensi Colmic.