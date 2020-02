PESCA: diramati i calendari Nazionali

Senza società ferraresi

Il Comitato di Settore Nazionale pesca di superficie ha diramato i calendari inerenti il Campionato Italiano per squadre di Società e dei 5 Trofei di Serie A in cui è suddivisa l’Italia. Purtroppo quest’anno nel Campionato Italiano di Società non è presente nessuna formazione ferrarese, lo scorso anno Canne Estensi Colmic e Amici per la Pesca 2011 Tubertini non sono riuscite nell’intento di salvarsi e sono quindi retrocesse nel Trofeo di Serie A2. Il Trofeo di Serie A2 vede in campo vede in campo le formazioni di Emilia Romagna e Toscana, regioni che storicamente insieme alla Lombardia, sono l’asse portante dell’agonismo nazionale, prova ne sia che in questi ultimi anni a contendersi il titolo nazionale sono sempre la Lenza Emiliana Tubertini di Bologna o la Pol. Oltrano Colmic di Firenze. Al Trofeo di Serie A2 2020 per Ferrara quest’anno prendono parte due formazioni della Canne Estensi Colmic ed una della Cannisti Renazzesi Colmic, che nella scorsa edizione chiuse al 10° posto assoluto ad un passo dalla promozione al Campionato Italiano per Società .Per quel che concerne gli Amici per la Pesca 2011 Tubertini da questa annata agonistica hanno fatto ritorno a Bologna, loro luogo di origine, dopo alcuni anni trascorsi sotto l’egida della Sezione Fipsas di Ferrara. Il cammino del Trofeo per questo 2020 vede la disputa della gara di apertura il giorno 3 Maggio in Canal Bianco ad Adria, seconda e terza prova i giorni 26 e 27 Giugno in Cavo Lama a Modena, quarta prova il giorno 26 Luglio ad Ostellato, quinta e sesta prova nei giorni 19 e 20 Settembre nel Canale Scolmatore a Pisa. Nel mese di Febbraio , sul campo di gara del Lago di San Bartolomeo, si disputano le tre prove valide per il Campionato Provinciale a Coppie di trota lago.