PESCA: prima gara nel Po di Volano a Medelana

Nel pieno rispetto dei protocolli COVID esordio per la Canne Estensi Colmic

Si ricomincia, tornare a quella che vorrebbe essere la normalità ovviamente siamo ancora molto lontani, ma per tornare a fare contare cento bisogna per forza ripartire da uno e uno nella pesca è l’attività sociale. La prima formazione ferrarese a cimentarsi in una gara con tutti i crismi del caso è

stata la Canne Estensi Colmic, formazione di rilevanza nazionale e con un buon numero di iscritti. Il campo di gara prescelto per la gara che inaugura l’attività agonistica 2020 di questo importante sodalizio è stato quello del Po di Volano a Medelana nel tratto di Ponte Eredità. Attuando ovviamente tutti i protocolli di sicurezza stabiliti dalla Federazione ed approvati dal Coni, dal Governo Nazionale e Locale, i quaranta agonisti capitanati dal Presidente Antonio hanno rispettato le distanze sul luogo del raduno utilizzando ovviamente la mascherina, la distanza sul campo di gara è imposta dal regolamento nazionale a metri 10, e al termine per pesatura e premiazioni sono tornati a rispettare le regola di distanziamento. Per venire a quello che è stato l’aspetto agonistico della giornata, il primo settore ha visto prevalere Luciano Dondi con 7,390 kg. di pescato davanti a Lucio Mazzini e Pietro Mare. Il secondo settore ha visto il successo di Elio Bianchini, che con 13,370 kg. di pescato ha anche ottenuto l’assoluto di giornata davanti a Riccardo Guidoboni e Rino Magri. Il terzo settore è stato vinto da Andrea Gambetti con 4,120 kg. di pescato davanti a Paolo Gamberoni e Emanuele Droghetti. Il quarto ed ultimo settore ha visto prevalere Antonio Servidei con 5,780 kg. di pescato davanti a Marco Garani e Massimo Gilli. Sicuramente tutte le altre Società di Ferrara e provincia ricominceranno l’attività che a livello individuale si è fermata solo nel periodo di divieto, oggi che quasi tutte le attività agonistiche a tutti i livelli, con l’autorizzazione del Governo sportivo e politico, hanno potuto ricominciare le Società di pesca sportiva torneranno a frequentare i campi di gara.