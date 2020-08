PESCA: giovani in vetrina all’oasi di Pilastrello

Nella 38 ° edizione del Trofeo “Maria Luisa Gozzi “

Presso il lago, che si trova all’interno dell’Oasi Pilastrello, si è svolta la 38 ° edizione del Trofeo “Maria Luisa Gozzi “ in memoria del padre Gherardo, gara di pesca riservata al settore giovanile. La manifestazione è stata organizzata dalla Associazione Turistica Polisportiva di Buonacompra, rappresentata per l’occasione da Alba Balboni, grazie all’impegno e alla collaborazione di Gilberto Sandoni che ha gestito nel migliore dei modi l’evento, alla giornata non poteva mancare Franco Monticelli da sempre promotore di attività rivolte ai giovani pescatori. La Sezione di Ferrara della FIPSAS, riconoscendo l’impegno e la volontà profusa in questi 38 anni da Maria Luisa Gozzi, ha ritenuto opportuno premiarla con una targa ricordo che le è stata consegnata da Vice-Presidente della Sezione FIPSAS di Ferrara Giuliano Boldini. Venendo all’aspetto prettamente agonistico, il settore pulcini è stato vinto da Simone Luppi con gr. 1100 di pescato, 2° classificato Diego Bersanetti, tra i giovanissimi ha prevalso Samuele Marchioni con gr. 0,600 2° Mattia Pigaiani, nel settore giovani 1° Maurizio Fagioli con gr. 1090 2° Aurora Saetti, per chiudere tra gli Under 18 si è imposto Erik Rimondi con gr. 2770 2° Edoardo Saggioro, due atleti che hanno fatto parte della Nazionale Italiana ai Mondiali della pesca di categoria. La manifestazione si è conclusa con la premiazione di tutti i partecipanti ed un ottimo pranzo offerto dall’organizzazione.