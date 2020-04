PESCA: l’album dei ricordi del Carpfishing

La storia dei successi ferraresi degli ultimi quarant’anni

Andando a chiudere l’album dei ricordi relativo agli ultimi 40 anni dell’agonismo piscatorio ferrarese parliamo di Carpfishing. Tra le tante specialità della pesca sportiva, il Carpfishing occupa sicuramente una parte importante nella storia della Sezione Fipsas di Ferrara, infatti sino ad un passato decisamente prossimo il Campionato Provinciale a Coppie di Carpfishing della provincia di Ferrara è stato quello che ha visto la maggiore partecipazione di concorrenti arrivando ad effettuare prove con oltre 40 coppie in gara, traguardo forse mai raggiunto neanche dal Campionato Italiano. Ad accendere la luce su questa specialità di pesca è stata sicuramente la grande passione, ma anche gli importanti risultati ottenuti dalla coppia Marco e Vanni Pirani, partiti dal CPS Codigoro, passaggi in altre Società, e poi passati alla SPS Cavalletta, autentici pionieri del carpfishing ferrarese e non solo. Il primo importante risultato di questa neonata specialità, che ricordo ha visto gli albori nel nostro paese intorno al 1993 e la prima gara internazionale ufficiale, nel nostro paese, ai “ World Fishing Game 2000 “ . E proprio nel Settembre del 2000 con la squadra formata dalle coppie Giandomenico- Mazzarella, Delli Rocili- Patricelli, Marco e Vanni Pirani l’Italia si aggiudicò il titolo mondiale, il campo di gara fu quello dell’Arno fiorentino in località San Lorenzo. L’anno 2002 vide la coppia Marco e Vanni Pirani della SPS Yema Dario S. Baits vincere all’Idroscalo di Milano il titolo di Campioni d’Italia. Sull’onda dei fratelli Pirani altri carpisti ferraresi si sono approcciati alle competizioni e nel 2004 la coppia Bellagamba- Succi del CPS di Codigoro entra in nazionale vincendo il Club Azzurro di categoria nel Lago Barrea a l’Aquila. Il 2007 vede salire sul gradino più alto del podio nel Campionato Italiano a Coppie Mattia Bonazza e Massimo Farinelli del CPS Codigoro, le gare si sono disputate nei Laghi Mella a Brescia, da segnalare anche il secondo posto dell’altra coppia codigorese formata da Succi e Bellagamba. Il 2007 fa registrare anche un altro importante traguardo dei carpisti ferraresi, infatti nel Campionato Italiano a squadre le coppie Pietro Roi- Massimo Fogli e Marco e Vanni Pirani del Miba Pesca Sport, si aggiudicano la medaglia di argento. L’anno 2008 vede la coppia Vanni e Marco Pirani aggiudicarsi la vittoria nel Club Azzurro Nazionale di categoria. Nel 2010, al mondiale inglese di Oxford, Marco e Vanni Pirani furono gli unici ad opporsi al predominio del Sudafrica, che vinse tutto tranne l’argento di coppia vinto dai fratelli Pirani. Una Società che sempre di più sta prendendo piede nella specialità del Carpfishing è il Monster Carp di Argenta che nell’anno 2012 vince il Campionato Regionale. La Società argentana esplode nel 2015, anche grazie al campo di gara amico della Vallesanta, e vince il Campionato Italiano con la squadra formata da Emanuele Bonoli, Fabio Carrino, Andrea Rubbi, Arturo Giovannardi. L’anno successivo, il 2016, il Monster Carp di Argenta si conferma ai massimi livelli nazionali vincendo la Coppa Italia di Carpfishing ancora sul campo di gara della Vallesanta, che più santa di così non poteva essere per i ragazzi argentani, la squadra vedeva in campo Emanuele Bonoli, Arturo Giovannardi, Paolo Parmiani, Fabio Carrino. Il resto è storia dei giorni nostri.