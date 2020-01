PESCA: Montser Carp in evidenza a San Bartolomeo

Nella seconda prova del Provinciale individuale trota

Il Campionato Provinciale individuale di pesca alla trota in lago è arrivato alla seconda prova, disputata nel Lago di San Bartolomeo in Bosco, e continua a vedere buone prestazioni da parte della formazione del Monster Carp. Ancora una volta buona la resa del campo di gara in termini di pescato e numero di catture e vittorie di settore per Andrea Pipitone e Silvano Benini dei Red Albatros, Emanuele Boccafogli e Gualberto Pellizzola del Team Bazza S. Bartolomeo, Mirko Feliziani e Simone Tunioli della Consandolo Colmic, Checchi, Federico e Emanuele Lattanzi ( assoluto di giornata con 60.380 punti ) del Monster Carp. La classifica generale ad una gara dal termine vede al primo posto Denis Casamenti del Monster Carp con 3 penalità, secondo posto per Federico Checchi del Monster Carp con 3 penalità, terzo posto per Massimo Gessi della PS FE Casumaresi Tubertini con 3 penalità, quarto posto per Mirko Feliziani della Consandolo Colmic con 3 penalità, ad oggi la classifica generale, visto lo stesso numero di penalità dei primi quattro concorrenti, è regolata dal peso. La prossima prova designerà il primo Campione Provinciale della Sezione Fipsas di Ferrara per questa annata agonistica 2020.