PESCA: Rossi fa il punto con Malagò

Il Consigliere ferrarese è stato ricevuto a Roma dal Presidente del CONI in vista della ripresa dell’attività

Nell’ambito della iniziativa “avantinsieme” il consigliere nazionale FIPSAS , il ferrarese Massimo Rossi, ha incontrato, presso il Salone delle Fiaccole al Foto Italico a Roma, il Presidente del Coni Giovanni Malagò per fare il punto sulla ripartenza delle attività sportive con un occhio di riguardo ovviamente alla pesca sportiva e tutte le specialità che la FIPSAS rappresenta. Tema dell’incontro è stato ovviamente anche la ripartenza delle squadre nazionali che il Presidente Malagò premia tutti gli anni presso il salone d’onore del Coni, e proprio domenica scorsa, presso i Laghi per la pesca sportiva di San Bartolomeo in Bosco, si è tenuto il primo incontro, dopo il fermo per il Covid 19; della squadra nazionale femminile per porre la basi dell’attività da svolgere già rivolta al 2021. Presenti all’incontro il Responsabile Nazionale della Pesca al Colpo Antonio Fusconi, Fabrizio Menegatti accompagnatore ufficiale della squadra nazionale che ricordo è formata da Federica Brilli, Anna Sgobbo, Eleonora Lamorte, Silvina Turrini, Veronica Visciglia, Rosa Micheli, Giorgia Morgon, Elvira Cevenini, Valentina Borsari, Paola Pellegrinetti, Edi Zoetti, Claudi Marchiodi. In campo agonistico locale, la Canne Estensi Colmic ha disputato una gara sul campo modenese del Cavo Lama nel tratto Cà Rossa, il settore 1 ha fatto registrare il successo di Marzocchi Fausto con 4,220 kg. di pescato davanti a Antonio Servidei. Il settore 2 ha visto prevalere Sergio Guietti con 3,170 kg. di pescato davanti a Luciano Dondi. Fabbri Olmes vince il settore 3 precedendo Lucio Mazzini, nel settore 4 Franco Boccafogli vince ottenendo anche il maggior peso di giornata con 4,8 kg. precedendo Cristiano Vanzini. La classifica generale vede al comando, ad una prova dal termine, Luciano Dondi davanti a Antonio Servidei e Elio Bianchini.