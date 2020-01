PESCA: a San Bartolomeo il via del Provinciale alla trota

Assalto al Campione Giovanni Asnicar

Messa da parte l’attività e le gare del 2019, la sezione Fipsas di Ferrara, presieduta da Paolo Gamberoni, sta lavorando per stilare il calendario di tutte le attività relative all’anno appena iniziato e proprio su questo tema ha preso il via sul campo di gara di San Bartolomeo in Bosco il Campionato Provinciale Individuale di pesca alla trota in lago, ricordo che il campione uscente è Giovanni Asnicar della PS FE Casumaresi Tubertini. Sono risultati vincitori di settore Fabio Carrino- Denis Casamenti- Filippo Parmiani del Monster Carp, Roberto Amadei e Massimo Gessi della PS FE Casumaresi Tuibertini, Marco Montanari del Team Bazza S. Bartolomeo, Alan Sottilotta ( assoluto con 56810 punti ) e Alex Sottilotta della ASD Red Albatros. Nel periodo di fermo invernale è stato attivo il passaggio di atleti tra le varie Società, da segnalare Fabrizio Macchioni della PS FE Casumaresi Tubertini e Alessandro Bregonzini degli Amici per la Pesca 2011 Tubertini che passano alla Mirabello Dario Maver, approdano alla PS FE Casumaresi Tubertini Jader Lazzari, Raffaele Izzo, Davide Vigarani, Michele Novi, Arsenio Cassanese provenienti dagli Amici per la Pesca 2011 Tubertini. La società Amici per la Pesca 2011 Tubertini da questo 2020 sposta la propria sede a Bologna e quindi da quest’anno le gare le disputerà sotto l’egida della Sezione Fipsas di Bologna.