L’atteso derby in orogramma sabato alle 20.30

I derby contro Imola per i tifosi della Feli Pharma sono sempre molto sentiti. Ecco perché sabato sera (MF Palace, ore 20.30) ci sarà bisogno del pubblico delle grandissime occasioni per sospingere capitan Fantoni e compagni al successo.

I tagliandi per la sfida contro Le Naturelle possono essere acquistati da oggi, martedì 11 febbraio, presso il KBF Store Spalding di via Garibaldi, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.