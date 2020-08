Picchia moglie e figlia a calci e pugni, Questore revoca licenza porto d’armi ad un ferrarese

Il Questore di Ferrara, Cesare Capocasa, ha revocato il porto d’armi per uso sportivo rilasciato ad un ferrarese di anni 48 a seguito di un decreto di divieto detenzione armi emesso dalla Prefettura.

Da circa due anni l’uomo aggrediva verbalmente la moglie per poi passare alle vie di fatto.

Durante una delle tante violenze che si è consumata in ambito domestico il 48enne ha strattonato e picchiato con calci e pugni non solo la compagna, ma anche la figlia intervenuta per difendere la madre.

Non permanendo i requisiti di affidabilità per la permanenza della licenza il Questore ha quindi emesso in data 28.08.2020 il provvedimento di revoca.

L’Ufficio Armi della Questura di Ferrara, al termine la relativa attività istruttoria, ha concluso 19 pratiche con dinieghi di rinnovi di porto d’arma per uso sportivo e alla revoca di 6 autorizzazioni già rilasciate in quanto i titolari non erano più in possesso dei requisiti previsti dagli art. 11 e 43 Tulps.