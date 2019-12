Cessata emergenza maltempo, ma preoccupa ancora il Po

E’ passata l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna e le previsioni meteo fanno attendere un Natale di bel tempo.

L’unica preoccupazione rimane nel ferrarese, nel delta del Po, dove è stata confermata, per oggi e domani, l’allerta arancione.

La criticità idraulica è infatti riferita al transito della piena fra Pontelagoscuro, alle porte di Ferrara, e il mare e a Bondeno sul fiume Panaro, affluente del Po, per effetto di rigurgito della piena del fiume.

Il colmo della piena del Po ha transitato a Boretto con m 5,81 sullo zero idrometrico nella serata di ieri (criticità moderata, colore arancione, che inizia a m 5,50) e ha transitato nel corso della nottata a Borgoforte con valori attorno ai 6,69 m s.z.i.(criticità moderata, colore arancione, che inizia a m 6,00).

Come già comunicato in precedenza, i livelli sono già superiori alla soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nel tratto ferrarese-veneto e nei rami deltizi. Tale livello di criticità si protrarrà per le prossime 24 ore nel tratto a valle di Borgoforte e almeno per le prossime 36-48 ore nei tratti tra Pontelagoscuro e il mare.

E’ richiesta prudenza nell’avvicinarsi alle aree prospicienti il fiume e alle golene, che possono essere interessate dalla piena, in particolare quelle già interessate dalla piena di novembre. Il personale AIPo rimane attivo per le attività di previsione, monitoraggio e controllo delle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.