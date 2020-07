Crolla sottotetto e cadono nell’abitazione di un poggese: due feriti

Un sottotetto è crollato oggi in una casa in via Verdi a Poggio Renatico, feriti due giovani di origine pakistana di 23 e 25 anni caduti all’interno dell’abitazione di un signore che è rimasto incolume.

Trasportati all’ospedale di Cona, ora sono in prognosi riservata ma non in pericolo di vita secondo i carabinieri intervenuti insieme ai sanitari e ai vigili del fuoco.

Secondo la ricostruzione, alle ore 15.15 i due erano saliti nel sottotetto del fabbricato per controllarne la stabilità dopo le piogge dei giorni scorsi. Ma per i militari, il sottotetto, che è in comune con altri appartamenti, ha ceduto essendo già molto fragile di suo a prescindere dalle piogge.